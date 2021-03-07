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Milli Eğitim'e sözleşmeli öğretmen ataması detayları

Milli Eğitim Bakanlığı'na sözleşmeli öğretmen alımının detayları belli oldu. MEB'e alınacak sözleşmeli öğretmen sayısı 19 bin 940. İşte detaylar:
Milli Eğitim'e sözleşmeli öğretmen ataması detayları

Milli Eğitim Bakanlığı'na sözleşmeli öğretmen alımının detayları belli oldu. MEB'e alınacak sözleşmeli öğretmen sayısı 19 bin 940. İşte detaylar:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Eğitim'e bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi yapılacak.

İlan detayı ve başvuru şartları için TIKLAYIN

 

Gazeteilksayfa.com

 

 

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