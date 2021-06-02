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Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi

Ankara’da, Başkent Milli Emlak Dairesi'ne ait bazı gayrimenkuller ihale ile satılıyor. İşte Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi:
Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Başkent Milli Emlak Dairesi’ne ait gayrimenkuller ihale ile satılıyor. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.06.2021

Seymen Emlak Müdürlüğü'nce kurulacak komisyon huzurunda; satılacak ve kiralanacak olan taşınmazlar açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN

İşte Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi

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