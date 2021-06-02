Ankara’da, Başkent Milli Emlak Dairesi'ne ait bazı gayrimenkuller ihale ile satılıyor. İşte Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Başkent Milli Emlak Dairesi’ne ait gayrimenkuller ihale ile satılıyor.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.06.2021

Seymen Emlak Müdürlüğü'nce kurulacak komisyon huzurunda; satılacak ve kiralanacak olan taşınmazlar açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

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İşte Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi :



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