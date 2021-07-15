  • BIST 1.367,250
  • Altın 503,02
  • Dolar 8,5500
  • Euro 10,1000
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma

Milli Emlak Genel Tebliğine göre vatandaşların, vadesi 30 Nisan 2021'de gelen ancak 9 Haziran 2021 itibarıyla ödeyemedikleri "kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri" gibi borçları ile bu borçlarına ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçlarını yapılandırarak ödeyebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına herhangi bir indirim uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz gibi borçları silinerek, bunların yerine hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacak.

Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile peşin veya 6, 9, 12 veya 18'lik eşit taksitler halinde ödenebilecek.

Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim yapılacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

Taksitle ödeme durumunda, ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos

Söz konusu imkandan yararlanmak isteyenlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine 31 Ağustos 2021'e kadar başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MASAK FETÖ'nün kara parasına geçit vermiyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:24
  • e-Ticarette bayram hareketliliği yaşanıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:11
  • Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 10:25
  • Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 10:15
  • Tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 2 ay uzatıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 10:05
  • Pentagon duyurdu! İşte F-35 programına Türkiye'nin yerine alınan ülke15 Temmuz 2021 Perşembe 09:41
  • TOGG Gemlik Tesisi 2022 sonunda üretime hazır olacak15 Temmuz 2021 Perşembe 09:37
  • TOGG Gemlik Tesisi 2022 sonunda üretime hazır olacak15 Temmuz 2021 Perşembe 09:34
  • Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranlarında düzenleme yapıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 09:29
  • FETÖ'nün darbe girişimi Türkiye ekonomisini de hedef aldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti