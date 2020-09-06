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Milli forma hayali Keçiören'li kardeşleri şampiyon yaptı

Keçiören Belediyesi tarafından yayınlanan “Keçiören’in Yıldızları” programı, gençleri spora teşvik etmek için Ezgi Hamal (20) ve Fatmanur Hamal (14) kardeşlerin şampiyonluk başarısını sosyal medya gündemine taşıdı.
Milli forma hayali Keçiören'li kardeşleri şampiyon yaptı

Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan “Keçiören’in Yıldızları” programının konukları Muay Thai ve Milli Kick Boks Milli Antrenörü Abdulkadir Şahin,  Muay Thai A Klass Türkiye ve Kick Boks Dünya Şampiyonu Milli Boksör Ezgi Hamal ve EMF Muay Thai Kupası Şampiyonu Milli Sporcu Fatmanur Hamal oldu. 

“SPORLA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYORUZ”
Şampiyon kardeşlerin örnek başarı öyküsünü gündeme getirerek gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, bunun yerine sporu teşvik etmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Altınok; milli sporcu unvanını kazanan gençlerin eğitimlerine destek amaçlı devlet tarafından birçok noktada kolaylık sağlandığını ve burs imkânı sunulduğunu da hatırlattı. 

“50 MİLYONLUK YENİ SPOR TESİSLERİ YAPACAĞIZ”
Altınok, 2020 yılı içerisinde Keçiören’e 50 milyon TL’lik spor yatırımı yapılacağını da belirterek şunları aktardı:
“Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımızın desteğiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile çeşitli protokoller imzaladık. Çok amaçlı spor tesisi, Bağlum Stadı’nın yenilenmesi, Ayvalı Gençlik Merkezi, halı saha ve diğer spor alanlarımızın yenilenmesi faaliyetleri kapsamında ilçemize toplam 50 milyon TL değerinde spor yatırımı yapıyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımız ile imzaladığımız son protokol ile ilçemize 10 buçuk milyon TL`lik çok amaçlı yeni bir spor merkezi inşa ediyoruz. Profesyonel liglerin de yapılabileceği çok amaçlı bir stadyumu da yine kentimize kazandırıyoruz. Yeni yürüyüş yolları, bisiklet yolları, halı sahalar ve diğer spor alanlarımızı yenileme çalışmalarımız da yatırımlarımızın içerisindedir. Bu çalışmalarımız neticesinde ilçemizdeki halı sahaları ücretsiz yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız.”

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