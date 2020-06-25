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Milli futbolcu Zeki Çelik: Karantina sürecinde herkes bana yardımcı oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'nın Lille takımında forma giyen genç oyuncusu Zeki Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de geçirdiği 14 günlük karantina sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi.
Milli futbolcu Zeki Çelik: Karantina sürecinde herkes bana yardımcı oldu

Fransa'da liglerin tescil edilmesinin ardından Türkiye'ye gelen Zeki Çelik, Gaziantep'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta geçirdiği zamanı, AA muhabirine anlattı.

Karantina sürecinde hiçbir problemle karşılaşmadığını vurgulayan Zeki Çelik, "Karantina sürecinde herkes bana yardımcı oldu. Gaziantep FK'nin yurt dışından gelen futbolcuları da oradaydı. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir bize çok yardımcı oldu. Zor bir dönemdi ama hiçbir sıkıntı yaşamadım." diye konuştu.

"Odalarda bütün ihtiyaçlarımız vardı"
Milli takımın başarılı savunma oyuncusu, bakanlık yurtlarında ihtiyaçları olan her şeyin karşılandığını dile getirdi.

Pandemi döneminde ülkeye döndüğünü ve hiç kimsenin alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Sürekli aynı odadaydım ve o dönem İngilizce ve Fransızcamı ilerletmek için çalışmalar yaptım. Dizi izledim, böyle zaman geçirdim. Bakanlık yurdundaki odamızda ne ihtiyacımız varsa temin temin edilmişti. Kişisel ihtiyaçlardan yemeklerimize kadar. Odalar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok hafif antrenmanlar yapıyoruz"
Zeki Çelik, Fransa'da 22 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

Üç aydır futbol oynamadıklarını hatırlatan Zeki, "Futbolcular da artık başlamak istedi. Bu sezon öncesinin de öncesinin hazırlığı. Çok hafif antrenmanlar yapıyoruz. Temmuz'un 3'üne kadar çalışıp sonra 10 günlük yine ara vereceğiz. Sonra yeni sezon için çalışmalarımıza hız vereceğiz." dedi.

Fransa'da liglerin tescil kararının erken verilip verilmediğiyle ilgili Zeki, "O dönemde Fransa'da gerçekten vaka sayısı çok fazlaydı. Hükümet biraz maçları başlatmaktan korktu. Biraz erken karar alındı ama o dönem için doğruydu. Şimdi baktığımız zaman, 'Evet, oynanabilirdi' diyoruz. O dönem bizler de oynamaktan korkmuştuk. Başlayan liglerde çok fazla sakatlık oldu. Bu açıdan baktığımızda doğru bir karardı. Lig iptal olmadan önce çok formdaydık. Lig bir anda bitince hayal kırıklığı oldu, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalma hayalimiz vardı. Olmadı, nasip değilmiş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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