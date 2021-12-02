  • BIST 1.878,26
  • Altın 762.61328
  • Dolar 13.4718
  • Euro 15.2883
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Milli Görüş yazarı Ekrem Şama’dan yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye şok suçlama

Milli Görüş camiasının önemli yazarlarından Ekrem Şama, yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili şok bir suçlamada bulundu. Şama, Bakan Nebati'yi "Saadet'ten AK Parti'ye giderken teşkilat bilgisayarlarını da yanında götürmekle" itham etti.
Milli Görüş yazarı Ekrem Şama’dan yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye şok suçlama

Nureddin Nebati’nin istifa eden Lütfi Elvan’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmasıyla, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le olan fotoğrafı gündeme gelmişti. 

Milli Görüş’ün tanınmış yazarlarından Ekrem Şama, twitter hesabından bu fotoğrafını yayınladığı Bakan Nureddin Nebati’yi ayrıca “Saadet Partisi’nden ayrılıp AK Parti’ye giderken, beraberinde teşkilat bilgisayarlarını da götürmekle” suçladı.

Milli Gazete köşe yazıları da yayınlanan ve AK Parti iktidarına muhalifliği ile bilinen Ekrem Şama’nın “YENİ BAKANIN BİZDEKİ SİCİLİ” başlıklı paylaşımı aynen şöyle:

“Nurettin Nebati, Saadet Partisi’nin Bakırköy ilçesinde görevliydi. Bir gün gömlek çıkarıp AKP ve dostlarının yanına gitmişti. Ama giderken cihat teşkilatının bilgisayarlarını da babasının malıymış gibi beraberinde götürmüştü. Onun bizdeki sicili budur!”

ekrem-sama.jpg

 

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB üyesi 9 ülke elektrik piyasasının revizyonuna karşı çıktı02 Aralık 2021 Perşembe 14:06
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Engelsiz CİMER' ve 'Kulak Ver' projeleri erişime açıldı02 Aralık 2021 Perşembe 14:03
  • Bakan Akar müjdeyi verdi: Yerli deniz topunun testi başarıyla sonuçlandı02 Aralık 2021 Perşembe 14:00
  • Erzurum'da narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor02 Aralık 2021 Perşembe 13:59
  • Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı02 Aralık 2021 Perşembe 13:59
  • Sebastian Kurz siyaseti bıraktı02 Aralık 2021 Perşembe 13:58
  • 1. sınıf öğrencisini tehdit eden öğretmen için karar02 Aralık 2021 Perşembe 13:20
  • Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu sürüyor02 Aralık 2021 Perşembe 13:20
  • Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 6 sivil yaralandı02 Aralık 2021 Perşembe 13:19
  • Rusya'dan çok konuşulacak açıklama: Bu sözler bir tehdittir02 Aralık 2021 Perşembe 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti