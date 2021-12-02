Milli Görüş yazarı Ekrem Şama’dan yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye şok suçlama

Milli Görüş camiasının önemli yazarlarından Ekrem Şama, yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili şok bir suçlamada bulundu. Şama, Bakan Nebati'yi "Saadet'ten AK Parti'ye giderken teşkilat bilgisayarlarını da yanında götürmekle" itham etti.

Nureddin Nebati ’nin istifa eden Lütfi Elvan ’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmasıyla, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ’le olan fotoğrafı gündeme gelmişti.

Milli Görüş ’ün tanınmış yazarlarından Ekrem Şama , twitter hesabından bu fotoğrafını yayınladığı Bakan Nureddin Nebati’yi ayrıca “Saadet Partisi’nden ayrılıp AK Parti’ye giderken, beraberinde teşkilat bilgisayarlarını da götürmekle” suçladı.

Milli Gazete köşe yazıları da yayınlanan ve AK Parti iktidarına muhalifliği ile bilinen Ekrem Şama’nın “YENİ BAKANIN BİZDEKİ SİCİLİ” başlıklı paylaşımı aynen şöyle:

“Nurettin Nebati, Saadet Partisi’nin Bakırköy ilçesinde görevliydi. Bir gün gömlek çıkarıp AKP ve dostlarının yanına gitmişti. Ama giderken cihat teşkilatının bilgisayarlarını da babasının malıymış gibi beraberinde götürmüştü. Onun bizdeki sicili budur!”

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