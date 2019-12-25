Milli Görüş'ten "İstanbul Sözleşmesi" tepkisi: İptal edilmeli

Mustafa Kurdaş: “İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerine baktığımız zaman, bütünüyle LGBTİ ve sapkın fikirleri besleyen, toplumsal cinsiyet sözcüğünü mevzuatımıza sokan, İstanbul Sözleşmesi iptal edilmelidir.”diye konuştu

Saadet Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığı’nın Kasım ayı ilçe divanı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saadet Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığı’nın birim sunumlarının gerçekleştirildiği toplantıda, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir konuşma yaptı. Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Kılıç, Saadet Partisi Başakşehir Başkanı Orhan Babacan, Anadolu Gençlik Derneği Başakşehir Şube Başkanı Güven Yenisu’nun iştirak ettiği toplantıda 2020 yılında düzenlenecek olan Saadet Partisi il ve ilçe olağan kongreleri hakkında da bilgiler verildi.

“AİLEMİZ ÇEPEÇEVRE SARILMIŞ VE ELE GEÇİRİLMEK ÜZEREDİR”

İstanbul Sözleşmesi hakkında bir sunum gerçekleştiren Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, toplumumuza aile kavramı üstünden büyük bir vurgun yapıldığını belirterek, “Boşanma dediğimiz vaka, ruhsatı olan fakat Allah’ın hoşlanmadığı bir durumdur. O yüzden Müslüman toplumlarda boşanmalara çok rastlanılmazdı. Fakat bugün boşanma birçok ailenin gündemine gelmiştir. Bir taraftan evlilikler durmuşken, bir taraftan da boşanma olayları çığ gibi büyümüştür. Durum böyleyken İstanbul Sözleşmesi mevzuatımıza girdi ve şuan gündemimizde. Günümüzde aile kurumuna birçok saldırı gerçekleşiyor. Özgür birey, özgür kadın, cinsiyet eşitliği gibi konularla ailemiz çepeçevre sarılmış ve ele geçirilmek üzeredir” ifadelerini kullandı.

“KADEM ÜZERİNDEN BU SÖZLEŞME KORUNUYOR”

İstanbul Sözleşmesi’nin yerli bir şey olmadığını, Avrupa Konseyi’nin bir sözleşmesi olduğunu vurgulayan Mustafa Kurdaş, “Kadına şiddeti önlemek için çıkarılmış bu Avrupa Konseyi Sözleşmesi, İstanbul’da imzalandığı için adı ‘İstanbul Sözleşmesi’dir. Bizimkiler, tepki gelmemesi için bu ismi kullanmışlardır. Maalesef bu sözleşme bize yerli ve milli diye yutturulmuş, kadına şiddeti önlemek için düzenlenmiş, ailemizi kurtarmak için bize taktim edilmiştir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy verenler bile bu sözleşmeye karşı büyük bir direnç oluşturmaya başlamıştır. Başörtülü feminist kadınların kurmuş olduğu KADEM üzerinden bu sözleşme korunuyor” şeklinde konuştu.

SAPKIN FİKİRLERİ BESLİYOR

Mustafa Kurdaş, “İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerine baktığımız zaman, bütünüyle LGBTİ ve sapkın fikirleri besleyen, toplumsal cinsiyet sözcüğünü mevzuatımıza sokan, cinsel yönelim kavramının yasalarımıza sokulduğu bir konu hakkında konuşuyoruz. İstanbul Sözleşmesi iptal edilmelidir. Çünkü bu sözleşmenin merkezinde toplumsal cinsiyet konusu vardır. Politik ve ideolojik bir konudur. Toplumsal cinsiyeti savunan insanların dine ve geleneğe bakışıysa sekülerdir. Bu sözleşmenin içeriğiyse net belli değildir. İki yabancı kavga edip karakola gittikten sonra şikâyetçi olmasalar herhangi bir hukuki süreç başlatılmaz. Ancak karı, koca kavga edip karakola gittiğinde kadın şikâyetinden vazgeçse bile kamu davası açılıyor” diyerek, İstanbul Sözleşmesi’nin anayasal düzene nasıl etki ettiğini belirtti.

“BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİ ARTIK HERKESİ TEDİRGİN EDİYOR”

Mustafa Kurdaş, “Bu anlaşmanın hükümleri artık herkesi tedirgin ediyor. Karı, koca arasındaki kavgalarda arabuluculuğu kaldıran İstanbul Sözleşmesi niçin boşanmaya yönlendiriyor? Çünkü boşanmak demek bir evken iki ev demek, iki kira demek, iki buzdolabı demek, ikişer fatura demek. Kapitalizmin istediği, evleri tek tek ayırmak ve bu şekilde tüketimi artırmaktır. Oysa aile iktisat demektir, tasarruf demektir, idareli olmak demektir. Fakat bir yuva dağıldığı zaman yeni bir ev daha kurmak gerekir. Sonuç olarak, İstanbul Sözleşmesi şiddetin önemli birleşenlerini görmezden geliyor, bu sözleşme uygulandığı yıllar boyunca şiddeti önleyememiştir, sözleşme karı, koca arasında arabuluculuğu yasaklamaktadır” dedi.