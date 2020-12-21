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Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Millî Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı’nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün önemli AR-GE projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve millî PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Millî Gözetim Radarının, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete gireceği kaydedildi.

DHMİ VE TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını da sağlayacağı belirtildi. Türk Hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak yerli ve millî sistemin, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacağı, hem de dışa bağımlılığın ortadan kaldıracağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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