  • BIST 114.139
  • Altın 388,688
  • Dolar 6,8510
  • Euro 7,6931
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Milli güreşçi Hamza Bakır dünya ikincisi oldu

Milli güreşçi Hamza Bakır, 2019 Dünya Gençler Şampiyonası grekoromen stilde dünya şampiyonu olan İranlı güreşçi Aliakbar Yousufahmadchali'nin madalyasının doping nedeniyle iptal edilmesinin ardından dünya ikincisi oldu.
Milli güreşçi Hamza Bakır dünya ikincisi oldu

2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda grekromen stilde dünya şampiyonu olan İranlı Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığı ortaya çıktı ve altın madalyası iptal edildi. Yarı finalde milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır’ı 2-1 mağlup eden İranlı güreşçi, sonrasında dünya şampiyonu olmuş ve Hamza Bakır bronz madalyada kalmıştı.

İranlı güreşçinin dopingli çıkması nedeniyle madalyası elinden alınınca, finalde yendiği Amerikalı güreşçi dünya şampiyonu, Muhammed Hamza Bakır da dünya 2’nciliğine yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisaspor'dan Başkent ziyareti25 Haziran 2020 Perşembe 13:20
  • Milli halterciler hedeflerine ulaşmak için kampta25 Haziran 2020 Perşembe 13:18
  • Türk Telekom Başantrenörü Gören: Müthiş bir basketbol antrenörü Türkiye'den geçti25 Haziran 2020 Perşembe 13:17
  • Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: İyi futbola devam etmemiz gerek25 Haziran 2020 Perşembe 11:50
  • Teknik direktör Bülent Uygun Süper Lig'de 200. maçına çıkacak25 Haziran 2020 Perşembe 11:49
  • Antalyaspor'da Sinan Gümüş transferi için sezon sonu bekleniyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:49
  • Muhammed Salah şampiyonluk için gün sayıyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:48
  • Milli futbolcu Zeki Çelik: Karantina sürecinde herkes bana yardımcı oldu25 Haziran 2020 Perşembe 11:47
  • Trabzonspor sahasına kavuşuyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:45
  • Beşiktaş ile Konyaspor 38. maça çıkıyor25 Haziran 2020 Perşembe 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti