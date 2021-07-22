  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,45
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Macaristan'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıfat Eren Gıdak, altın madalya kazandı.
Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Rıfat Eren Gıdak, finalde Rus Zhorik Dzhioev ile karşılaştı.

Milli güreşçi, 3-3 biten müsabakayı son puan avantajıyla kazandı.

Serbest stil 60 kilo bronz madalya maçında Macar Alex Gabor Gombos'a yenilen Barış Ünsal ise dünya beşincisi oldu.

Türkiye, erkekler serbest stilde birer altın ve bronz madalya elde etti. Abdullah Toprak, 55 kiloda bronz madalya almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarını hızlandırdı21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:52
  • Galatasaray Avrupa'da 289. maçına çıkıyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:57
  • Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır21 Temmuz 2021 Çarşamba 05:53
  • Fatih Terim: Dikkat etmemiz gereken bir takım, umarım avantajlı bir neticeyle ayrılırız21 Temmuz 2021 Çarşamba 05:48
  • Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu20 Temmuz 2021 Salı 17:58
  • Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi20 Temmuz 2021 Salı 13:24
  • Rıza Kayaalp, Tokyo'da altın madalya koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak20 Temmuz 2021 Salı 12:38
  • Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik20 Temmuz 2021 Salı 10:49
  • Tokyo 2020 öncesi sporcuların korkulu rüyası test sonuçları20 Temmuz 2021 Salı 10:45
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan önemli açıklamalar19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti