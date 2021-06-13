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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerini olimpiyatlarda altın madalyayla taçlandırmak istiyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da nisan ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerini olimpiyatlarda altın madalyayla taçlandırmak istiyor

Güreş milli takımıyla Bolu'da kamp yapan Rıza Kayaalp, yoğun bir tempoyla günde çift antrenman yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor.

Kayaalp, AA muhabirine, sıkı bir antrenman programıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 21 yıldır güreşle uğraştığını dile getiren Kayaalp, "21 yıllık bir hayalim var. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için de üzerime düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyorum." dedi.

Kayaalp, güreşe başladığı yıllarda madalya kazanan sporcuları kendisine örnek aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Üst üste madalya almış ağabeylerimizin Avrupa ve dünya şampiyonluklarını sayardım. 'Bir gün ben de bunu başarabilecek miyim ?' diye hayal kurardım. Allah bize daha fazlasını nasip etti. 4 dünya şampiyonluğu ve 10 Avrupa şampiyonluğu kazanmak gibi de kırılması zor bir başarıyı elde ettim.

Yapmam gereken; bunları taçlandırmak. Olimpiyat şampiyonluğum eksik. İkinci ve üçüncülüğüm var. Olimpiyatlarda da şampiyon olursam 3 madalyalı 2 sporcudan biri olacağım. İnşallah o da altın madalya olur da bir tarih yazmış oluruz. Nasıl 10 kez Avrupa şampiyonu olduysak inşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir diye ümit ediyorum."

Kendisini destekleyenlerin çoğaldığını, kamp sürecinde ayrı kaldığı ailesini ise özlediğini dile getiren Kayaalp, "Kızım 9 aylık oldu. İnşallah olimpiyat şampiyonu oluruz da ileride yaptıklarımızdan gurur duyar." ifadesini kullandı.

"Herkesi gururlandırmak istiyorum"
Kayaalp, olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkesi gururlandırmak istiyorum. Ailemi ve vatandaşlarımızı gururlandırmak, birinci hedefim. Kendimden çok bunları düşünüyorum. Bunları düşündüğüm için de çok çalışıyorum. Yoksa üst üste bu kadar başarı kazanmak çok zor. Mindere çıkınca aklıma ilk rakibime saldırmak geliyor. Mindere çıkmadan kafamızda nasıl bir maç yapacağımızı kurguluyoruz. Yeter ki sakatlığım olmasın, hiçbir zaman olumsuz düşünmüyorum. Her zaman rakibime saldırmak, onu yormak, sonra yere alıp orada puanlar almak... Bunları düşünüyorum. Rakibime hiç nefes aldırmamayı düşünüyorum. Yeter ki hazır olayım."

Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Kayaalp, "Her zaman bayrağımızın sorumluluğunu üstümde hissettim. Bu duygu ve düşüncelerle buraya geldim. Sakatlık olmadığı sürece sorun olmuyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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