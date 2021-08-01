Milli güreşçi Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalya için mücadele verecek

Güreşte grekoromen stil 130 kiloda yarı finalde Kübalı rakibine yenilen Rıza Kayaalp, final şansını yitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.