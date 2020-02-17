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Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu

Serbest stil 92 kiloda Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer'i yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.

Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONADA KAZANDIĞI TEK ALTIN MADALYA

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

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