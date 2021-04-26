  • BIST 1.353
  • Altın 478,966
  • Dolar 8,3900
  • Euro 10,1447
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 8 madalya kazandı.
Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı

Başkent Varşova'da 7 gün süren organizasyon, grekoromen stilde yapılan müsabakalarla sona erdi. Milli sporcular, şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı'nın Avrupa ikincisi olduğu belirtildi.

Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Milli takım, erkekler serbest stil müsabakalarını ise 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı. Bu kategoride Taha Akgül ve Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz gümüş madalya aldı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanının da sahibi oldu.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ise madalya kazanamadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi26 Nisan 2021 Pazartesi 09:15
  • La Liga'da lider Atletico Madrid, Bilbao deplasmanında kaybetti26 Nisan 2021 Pazartesi 09:15
  • Getafe, Enes Ünal'ın golleriyle Huesca'yı deplasmanda yendi26 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu: Oyunun 3'te 2'lik bölümünden gerçekten memnunum26 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: İlk yarıda sezonun en iyi topunu oynadık26 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı26 Nisan 2021 Pazartesi 09:13
  • Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya25 Nisan 2021 Pazar 16:18
  • Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Lig projesi 'kesin olarak' bitti25 Nisan 2021 Pazar 16:18
  • Milli güreşçi Kayaalp'in hedefi Karelin'e ait rekoru kırmak25 Nisan 2021 Pazar 16:17
  • Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı25 Nisan 2021 Pazar 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti