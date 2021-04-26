Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 8 madalya kazandı.

Başkent Varşova'da 7 gün süren organizasyon, grekoromen stilde yapılan müsabakalarla sona erdi. Milli sporcular, şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı'nın Avrupa ikincisi olduğu belirtildi.

Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Milli takım, erkekler serbest stil müsabakalarını ise 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı. Bu kategoride Taha Akgül ve Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz gümüş madalya aldı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanının da sahibi oldu.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ise madalya kazanamadı.