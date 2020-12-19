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Milli güreşçiler Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası finalinde gümüş madalya, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz bronz madalya kazandı.
Milli güreşçiler Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı

Serbest stil 79 kiloda milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası finalinde Rus rakibi Akhmed Usmanov'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, altın madalya maçında Rus Usmanov'la karşılaştı.

Müsabakayı 11-0 kaybeden Kotanoğlu, gümüş madalya elde etti.

Muhammet Nuri Kotanoğlu, sırasıyla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli, Romanya'dan Vasile Madalin Minzala, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev ve yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov'u eleyerek finale kalmıştı.

Serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda İspanyol Friev Naskidaeva'yı yenerek bronz madalya kazandı.

Serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz de Ukraynalı Andriitsev'i yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye, serbest stil takımlar klasmanında Rusya'nın ardından ikinci olarak organizasyonu tamamladı.

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