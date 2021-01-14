Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak

Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Kadın Güreş Milli Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvalara katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 15-17 Ocak'ta düzenlenecek Grand-Prix De France Henri Deglane Turnuvası'nda hem grekoromen hem de kadın milli takımı yer alacak.

Fransa'daki turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan- Aynur Erge

53 kilo: Zeynep Yetgil- Esra Pul

57 kilo: Bediha Gün- Mehlika Öztürk

62 kilo: Cansu Aksoy

68 kilo: Aslı Demir-Nesrin Baş-Nazar Batır

76 kilo: Vahide Nur Gök-Ayşegül Özbeğe-Merve Pul

Grekoromen:

55 kilo: Ekrem Öztürk-Şeref Kılıç-Elçin Ali

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Abdurrahman Altan-Mehmet Çeker-Fatih Üçüncü

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Selçuk Can-Cengiz Arslan

77 kilo: Yunus Emre Başar-Fatih Cengiz

82 kilo: Burhan Akbudak-Salih Aydın-Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

Hırvatistan'da Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 15-18 Ocak tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Hırvatistan'da güreşecek milli sporcular şöyle:

60 kilo: Ahmet Uyar

67 kilo: Enes Başar-Hacı Karakuş

72 kilo: Ahmet Yılmaz

77 kilo: Furkan Bayrak

87 kilo: Doğan Göktaş-Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım-Muhammed Hamza Bakır