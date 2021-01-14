  • BIST 1.556
  • Altın 436,876
  • Dolar 7,3759
  • Euro 8,9378
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak

Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Kadın Güreş Milli Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvalara katılacak.
Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 15-17 Ocak'ta düzenlenecek Grand-Prix De France Henri Deglane Turnuvası'nda hem grekoromen hem de kadın milli takımı yer alacak.

Fransa'daki turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan- Aynur Erge

53 kilo: Zeynep Yetgil- Esra Pul

57 kilo: Bediha Gün- Mehlika Öztürk

62 kilo: Cansu Aksoy

68 kilo: Aslı Demir-Nesrin Baş-Nazar Batır

76 kilo: Vahide Nur Gök-Ayşegül Özbeğe-Merve Pul

Grekoromen:

55 kilo: Ekrem Öztürk-Şeref Kılıç-Elçin Ali

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Abdurrahman Altan-Mehmet Çeker-Fatih Üçüncü

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Selçuk Can-Cengiz Arslan

77 kilo: Yunus Emre Başar-Fatih Cengiz

82 kilo: Burhan Akbudak-Salih Aydın-Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

Hırvatistan'da Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 15-18 Ocak tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Hırvatistan'da güreşecek milli sporcular şöyle:

60 kilo: Ahmet Uyar

67 kilo: Enes Başar-Hacı Karakuş

72 kilo: Ahmet Yılmaz

77 kilo: Furkan Bayrak

87 kilo: Doğan Göktaş-Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım-Muhammed Hamza Bakır

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Takımı galibiyete hasret kendisi ligin en skoreri14 Ocak 2021 Perşembe 13:26
  • Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı14 Ocak 2021 Perşembe 11:26
  • Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor14 Ocak 2021 Perşembe 11:26
  • Gençlerbirliği 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak14 Ocak 2021 Perşembe 11:25
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek14 Ocak 2021 Perşembe 11:24
  • Beşiktaş derbiye taraftarlarının imzaladığı forma ile çıkacak14 Ocak 2021 Perşembe 11:24
  • Hatayspor Helder Barbosa ile yollarını ayırdı14 Ocak 2021 Perşembe 11:23
  • NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti14 Ocak 2021 Perşembe 10:39
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hedef 3'te 314 Ocak 2021 Perşembe 10:38
  • Libertadores Kupası'nda FC Santos adını finale yazdırdı14 Ocak 2021 Perşembe 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti