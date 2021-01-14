Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 15-17 Ocak'ta düzenlenecek Grand-Prix De France Henri Deglane Turnuvası'nda hem grekoromen hem de kadın milli takımı yer alacak.
Fransa'daki turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan- Aynur Erge
53 kilo: Zeynep Yetgil- Esra Pul
57 kilo: Bediha Gün- Mehlika Öztürk
62 kilo: Cansu Aksoy
68 kilo: Aslı Demir-Nesrin Baş-Nazar Batır
76 kilo: Vahide Nur Gök-Ayşegül Özbeğe-Merve Pul
Grekoromen:
55 kilo: Ekrem Öztürk-Şeref Kılıç-Elçin Ali
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Abdurrahman Altan-Mehmet Çeker-Fatih Üçüncü
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Selçuk Can-Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar-Fatih Cengiz
82 kilo: Burhan Akbudak-Salih Aydın-Emrah Kuş
87 kilo: Metehan Başar
Hırvatistan'da Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 15-18 Ocak tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Hırvatistan'da güreşecek milli sporcular şöyle:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar-Hacı Karakuş
72 kilo: Ahmet Yılmaz
77 kilo: Furkan Bayrak
87 kilo: Doğan Göktaş-Ali Cengiz
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım-Muhammed Hamza Bakır
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