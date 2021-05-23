Milli halterci Cansu Bektaş'tan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, dünya şampiyonu oldu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli sporculardan Cansu Bektaş, koparmada 70, silkmede 84 ve toplamda 154 kiloyla 3 altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kiloyla gümüş, silkmede 80 kiloyla bronz ve toplamda 149 kiloyla gümüş madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli halterci Cansu Bektaş, İstiklal Marşı'nı okuttukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandığını aktaran Cansu, "Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmak beni çok mutlu etti. İnşallah daha nice madalya ve şampiyonluklar kazanacağım." değerlendirmesinde bulundu.