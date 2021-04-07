  • BIST 1.421
  • Altın 456,055
  • Dolar 8,1581
  • Euro 9,6828
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

Koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran Daniyar İsmayilov, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır06 Nisan 2021 Salı 19:39
  • Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti06 Nisan 2021 Salı 19:38
  • Merih Demiral’ın koronavirüs testi negatif çıktı06 Nisan 2021 Salı 18:41
  • Ozan Kabak, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde oynamayı ve kupayı kazanmayı hayal ediyor06 Nisan 2021 Salı 15:10
  • Barselona'da Kovid-19'a yakalanan Toprak Razgatlıoğlu: Kendimi izole ettim, hafif şekilde atlatıyorum06 Nisan 2021 Salı 15:10
  • Galatasaray Kulübü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı06 Nisan 2021 Salı 15:09
  • VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Sultanlar Ligi play-off finaline yükselmenin sevinci yaşanıyor06 Nisan 2021 Salı 15:09
  • Türkiye Basketbol Federasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı06 Nisan 2021 Salı 15:08
  • TFF, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı06 Nisan 2021 Salı 15:07
  • Başkentin Süper Lig'deki futbol kulüpleri Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı06 Nisan 2021 Salı 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti