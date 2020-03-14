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Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunan sınırında devriyeye başladı
Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunan sınırında devriyeye başladı
Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunan sınırında devriyeye başladı
14 Mart 2020 Cumartesi 10:40
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.