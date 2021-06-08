  • BIST 1.448
  • Altın 523,935
  • Dolar 8,6060
  • Euro 10,4817
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 14 °C
»

Milli judocu Bilal Çiloğlu, dünya üçüncüsü oldu

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, bronz madalya mücadelesinde Özbek Khikmatillokh Turaev’i waza-ari puanıyla yenerek üçüncü oldu.
Milli judocu Bilal Çiloğlu, dünya üçüncüsü oldu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turda Bahamalı Andrew Munnings’i (3shido) ile ikinci maçında Moldovalı Petru Pelivan’ı bitime 15 saniye kala, üçüncü turda Bulgar Mark Hristov’u (3 shido) ipponla yenerek çeyrek finale kaldı. Milli judocu bu turda Azerbaycanlı Hidayat Heydarov’u waza-ari puanıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çiloğlu bu turda Gürcü Lasha Shavdatuashvili’ye altın skorda yenildi ve bronz madalya için Özbek Khikmatillokh Turaev’le karşılaştı. Rakibini waza-ari puanıyla yenen milli judocu, dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Aynı sıkletteki milli judocu Bayram Kandemir ilk turda Kosta Rikalı Julian Sancho karşısında 1-0 (waza-ari) geriden gelerek rakibini ipponla yendi. Kandemir, ikinci turda 2017 dünya şampiyonu Japon Soichi Hashimoto’ya yenildi.

Şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç müsabakaya çıkacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Futbol Federasyonunu ilk kez bir kadın başkan yönetecek08 Haziran 2021 Salı 11:51
  • NBA'de rakibini 39 sayı farkla mağlup eden Brooklyn Nets, seride 2-0 öne geçti08 Haziran 2021 Salı 10:29
  • Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü08 Haziran 2021 Salı 10:09
  • Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:52
  • Emre Belözoğlu Ümit Özat'ı mahkemeye verdi!07 Haziran 2021 Pazartesi 13:17
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı istatistiklerde de zirvede07 Haziran 2021 Pazartesi 13:02
  • İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı07 Haziran 2021 Pazartesi 13:01
  • Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti07 Haziran 2021 Pazartesi 11:16
  • Futbol dünyasının en değerlisi Manchester City'den Phil Foden07 Haziran 2021 Pazartesi 10:46
  • NBA'de Mavericks'i yenen Clippers konferans yarı finaline kalan son takım oldu07 Haziran 2021 Pazartesi 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti