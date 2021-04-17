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Milli judocu Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde 81 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Vedat Albayrak, finalde Belçikalı rakibini altın skorda ipponla yenerek sıkletinde şampiyon oldu.
Milli judocu Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu

Portekiz’in başkenti Lizbon’da süren Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalyanın sahibi olurken, 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkletinde beşincilik elde etti.

Şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Vedat Albayrak, ilk turu bay geçerken, ikinci turda Azerbaycanlı Murad Fatiyev’i, üçüncü turda Fransız Nicolas Chilard’ı, çeyrek finalde Rus Aslan Lappinagov’u ve yarı finalde Portekizli Anri Egutidze’yi ipponla yenerek finalist oldu. Final karşılaşmasında Belçikalı Matthias Casse ile mücadele eden ve rakibini altın skorda ipponla yenen Albayrak sıkletinde Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Lüksemburglu C.N. Dos Santos’u, üçüncü turda Macar Miklos Ungvari’yi, çeyrek finalde Belaruslu Vadzim Shoka’yı ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda İsrailli Tohar Butbul’a normal süresi puansız geçilen müsabakanın altın skorda yenilen Çiloğlu, bronz madalya için Rus Musa Mogushkov ile yaptığı karşılaşmada yenildi ve beşinciliği elde etti.

Günün diğer maçlarında kadınlar; 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ikinci tur müsabakalarında rakiplerine yenildiler.

Şampiyonanın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamide madalya için mücadele edecek.

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