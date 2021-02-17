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Milli judocular İsrail'de tatamiye çıkacak

Judo Milli Takımı, İsrail'de yarın başlayacak ve olimpiyatlara kota puanı kazandıracak Tel Aviv Grand Slam müsabakalarında tatamiye çıkacak.
Milli judocular İsrail'de tatamiye çıkacak

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 7'si kadın 12 milli sporcu mücadele edecek.

Üç gün sürecek turnuvada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazanmak için 63 ülkeden 183'ü kadın toplam 437 sporcu boy gösterecek.

Tel Aviv Grand Slam'de yer alan milli judocular ve müsabaka tarihleri şöyle:

Yarın:

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş.

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız.

19 Şubat Cuma:

Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu.

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç.

20 Şubat Cumartesi:

Kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir.

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan.

Kaynak: Haber Kaynağı
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