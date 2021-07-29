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Milli karateciler Tokyo’ya gitti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Karate Milli Takımı, Japonya’ya gitti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, “Olimpiyatlarda elde edeceğimiz sonuçlarla Türkiye’nin gururu olmak istiyoruz” dedi.
Milli karateciler Tokyo’ya gitti

Tokyo’ya giden Karate Milli Takımı kafilesinde 7 sporcu 3 antrenör yer aldı. Antrenörler Haldun Alagaş ve İsmail Hakkı Şen ise Cuma günü Tokyo’ya gidecek.

Karate Milli Takımı kafilesini Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, yöneticiler Adem Pehlivan ve Muhlis Can ile Milli Takım Psikolojik Danışmanı Hakan Kolayiş uğurladı. Seyahat öncesi sporcularla bir süre sohbet eden Mehmet Kör, Tokyo’da bir kez daha Türkiye’nin gururu olmak istediklerini söyledi. Nisan ayında hayatını kaybeden merhum başkan Esat Delihasan’ın en büyük hayalinin ‘olimpiyat madalyası’ olduğunu belirten Kör, “Orada kazanacağımız madalyalarla merhum başkanımızın ruhunu da şad etmek istiyoruz. Sporcularımız ve teknik heyetimize güveniyoruz. Onlar bunu daha önce defalarca başardı, Japonya’da da ülkemiz adına en iyi sonucu alacaklarına inanıyoruz” dedi.

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DELİHASAN: ŞİMDİ HASAT ZAMANI

Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan da üç yılı aşkın uzun bir maratonun sonuna geldiklerini söyledi. Tokyo 2020’de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Delihasan, “Hırvatistan’daki Avrupa Şampiyonası’nın ardından çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Kamp dönemini de problemsiz geçirdik. İnşallah sporcularımız Tokyo 2020’de hedefledikleri sonuçlara ulaşacak. Herkesin dualarını bekliyoruz” dedi. Tokyo 2020’de karate müsabakaları 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kafilede yer alan sporcular şöyle; "Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu Akyol, Eray Şamdan, Uğur Aktaş"
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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