  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu’ndan tarihi başarı

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Milli Takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı.
Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu’ndan tarihi başarı

Milli sporcu Kazakistanın Szczuczynsk kentinde organize edilen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupasında  yarışmanın ilk ayağında 99 metrelik rampadan atlayışını gerçekleştirdi. Milli sporcu 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek tarihimizdeki ilk Dünya Kupası puanını ülkemize kazandırmış oldu. Yarışmayı 23’üncü sırada bitiren Fatih Arda İpcioğlu, müsabakaların ikinci ayağında ise 29’uncu sırada yer alarak yeniden puan almayı başardı.  Daha önce Çekya'da ve Romanya'da başarılı atlayışlarla olimpiyat puanları toplayan milli sporcu Kazakistan'daki organizasyondan da puanlar toplayarak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı büyük bir ölçüde garantiledi.  
 

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu'nu Kazakistan'da elde ettiği dereceden dolayı kutladı. Başkan Ali Oto," Fatih Arda ülkemizi bir kez daha başarıyla temsil etmiştir. Kazakistan'da yapılan Yaz Dünya Kupasında kazandığı puanlar bizleri sevindirmiştir. Sporcumuzu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell GranFondo İzmir'de başladı05 Eylül 2021 Pazar 11:22
  • 130 bin yemek çöpe gitti05 Eylül 2021 Pazar 10:54
  • 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları05 Eylül 2021 Pazar 09:11
  • Cebelitarık - Türkiye: 0-305 Eylül 2021 Pazar 09:04
  • Tokyo'da erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, altıncı oldu04 Eylül 2021 Cumartesi 10:53
  • Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:20
  • A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır04 Eylül 2021 Cumartesi 09:19
  • İşte Galatasaray'ın UEFA kadrosu03 Eylül 2021 Cuma 14:48
  • Ankara'da çiçeklerle karşılandı03 Eylül 2021 Cuma 14:22
  • Bakan Kasapoğlu: Spor tarihimizde elmas gibi parlayacak pek çok başarıya Tokyo'da imza attık03 Eylül 2021 Cuma 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti