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Milli kayakçı Hamza Dursun, Balkan Kupası'nda iki madalya kazandı

Kayaklı Koşu Milli Takım sporcusu Hamza Dursun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIS Balkan Kupası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Milli kayakçı Hamza Dursun, Balkan Kupası'nda iki madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 9 ülkeden 27 sporcunun katıldığı organizasyonda Hamza Dursun'un ilk gün gümüş, ikinci gün yarışlarında ise bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kuzey Makedonya'da Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür ederek, "Kayaklı koşuda her geçen gün iyi noktaya geliyoruz. Bu başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da madalya kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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