  • BIST 111.001
  • Altın 378,631
  • Dolar 6,8429
  • Euro 7,6958
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Milli kürekçiler yeniden suyla buluştu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına 3 aydır evlerinde devam eden milli kürekçiler, yeni normalleşme süreciyle Ömerli Barajı'nda su antrenmanlarına başladı.
Milli kürekçiler yeniden suyla buluştu

Milli kürekçiler, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar suda antrenmanlara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina döneminde çalışmalarını evlerinde sürdüren milli kürekçiler, 3 ay sonra suyla buluştu.

Kürekler, Tokyo Olimpiyatları hedefi kapsamında İstanbul'daki Ömerli Barajı'nda yeniden çekilmeye başlandı.

Olimpik kadroda yer alan 7 milli sporcu, antrenmanlara katılıyor. Çalışmalarda sporculardan Onat Kazaklı, Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal, Besim Tolga Şahinoğlu, Selahattin Gürsoy, Bayram Sönmez ve Enes Yenipazarlı yer alıyor.

kurekci2.jpeg

"Umduğumuzdan daha iyi durumda döndüler"
Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun aldığı önlemlere dikkat ederek antrenmanları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sporcularımız umduğumuzdan daha iyi durumda döndü." diyen Doğan, salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sonat Doğan, "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önce kotamızı alacağız, sonra Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: Dünyamızı kurtaracak son nesiliz17 Haziran 2020 Çarşamba 11:42
  • Antalya'da kupa derbisi heyecanı17 Haziran 2020 Çarşamba 11:42
  • Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:41
  • Fenerbahçe kupayı unuttu17 Haziran 2020 Çarşamba 11:40
  • Türkiye Satranç Federasyonu Takımı, Akdeniz Takım Oyunları'nda birinci oldu17 Haziran 2020 Çarşamba 10:48
  • Trabzon yerel basını: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz17 Haziran 2020 Çarşamba 10:29
  • Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti17 Haziran 2020 Çarşamba 09:26
  • Barcelona liderliğini korudu17 Haziran 2020 Çarşamba 09:03
  • Trabzonspor finalde!16 Haziran 2020 Salı 22:50
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa kupalarını oynatmama kararı aldı16 Haziran 2020 Salı 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti