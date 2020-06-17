Milli kürekçiler yeniden suyla buluştu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına 3 aydır evlerinde devam eden milli kürekçiler, yeni normalleşme süreciyle Ömerli Barajı'nda su antrenmanlarına başladı.

Milli kürekçiler, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar suda antrenmanlara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina döneminde çalışmalarını evlerinde sürdüren milli kürekçiler, 3 ay sonra suyla buluştu.

Kürekler, Tokyo Olimpiyatları hedefi kapsamında İstanbul'daki Ömerli Barajı'nda yeniden çekilmeye başlandı.

Olimpik kadroda yer alan 7 milli sporcu, antrenmanlara katılıyor. Çalışmalarda sporculardan Onat Kazaklı, Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal, Besim Tolga Şahinoğlu, Selahattin Gürsoy, Bayram Sönmez ve Enes Yenipazarlı yer alıyor.

"Umduğumuzdan daha iyi durumda döndüler"

Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun aldığı önlemlere dikkat ederek antrenmanları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sporcularımız umduğumuzdan daha iyi durumda döndü." diyen Doğan, salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sonat Doğan, "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önce kotamızı alacağız, sonra Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.