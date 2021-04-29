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Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya FIM Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağında, İspanya'da mücadele edecek.
Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen yarışlar, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, Jerez şehrinde bulunan 4.4 kilometre uzunluğundaki, Angel Nieto pistinde düzenlenecek.

Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'sinde 30 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 1 Mayıs Cumartesi günü sıralamalara katılacak.

Sezonun dördüncü heyecanı ise 2 Mayıs Pazar günü (TSİ) 12.00’de başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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