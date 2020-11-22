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Milli motosikletçi Deniz Öncü Portekiz'de 10. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son ayak yarışında 10. sırayı aldı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü Portekiz'de 10. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın final yarışı Portekiz'in Portimao şehrinde 4,6 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi. 

Yarışta Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, 11. sıradan start aldı. Yarışın ilk bölümünde ön grupta yer alan 17 yaşındaki milli motosikletçi, kalan turlarda geriye düştü. Deniz Öncü, 21 tur süren yarışta damalı bayrağı 10. sırada gördü.

Grande Premio MEO de Portugal yarışının ardından İtalyan pilot Albert Arenas, genel sıralamada 174 puanla 2020 yılı şampiyonluğunu ilan etti. Deniz Öncü ise 15 yarış sonucunda genel sıralamada 50 puanla 17. sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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