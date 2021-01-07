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Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi

Milli sporcuların bulunduğu minibüse tırın çarpması sonucu Can Öncü'nün vücudunda kırıklar oluştu.
Milli motosikletçi Öncü kardeşler Sakarya'da kaza geçirdi

Sakarya'da milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşleri taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu Can Öncü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali K. idaresindeki 47 AAP 432 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki 07 HSK 79 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Can Öncü'nün (17) vücudunda kırıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Öncü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öncü kardeşlerin, antrenman yapmak için Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayı haber alan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye giderek Öncü kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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