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"Milli Mücadele’nin Zaman Akışı" okuyucuyla buluştu

Günümüzün en önemli edebiyatçılarından D. Mehmet Doğan’ın Cihan Harbi’nden Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreçte yaşananları ele aldığı “Milli Mücadele’nin Zaman Akışı” adlı kitabı çıktı.
"Milli Mücadele’nin Zaman Akışı" okuyucuyla buluştu

D. Mehmet Doğan’ın Yazar Yayınlarından çıkan son kitabı “Milli Mücadele’nin Zaman Akışı” okuyucuları ile buluştu. Türk siyasi tarihini merak edenlerin mutlaka okuması gereken eserde, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler tarih kronolojisine göre yer alıyor. Daha önceki eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de Doğan, yine “doğru bilinen” birçok tarihi meseleyi yerle bir ediyor, gerçeğe kapı aralıyor.

GERÇEĞE KAPI ARALIYOR

D. Mehmet Doğan; “Batılılaşma İhaneti, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, T.C. Tarihine Giriş, Türkiye’de Darbeler, Müdahaleler ve Siyasi Sistem” gibi yazdığı yakın tarih kitaplarıyla Türkiye tarihine farklı bir bakış açısı getirmeye devam ediyor 1914-1923 yıllarını kapsayan zaman diliminde Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi olayları, bu olayların kahramanlarını, verilen kararların doğurduğu neticeleri  gün gün ele alarak  herkesin okuyup anlayabileceği şekilde bir sıraya koyan Doğan, daha önceki eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de yine “doğru bilinen” birçok tarihi meseleyi yerle bir ediyor, gerçeğe kapı aralıyor.

ARŞİV BELGELERİNİ OBJEKTİF BİR BİÇİMDE SUNUYOR

‘Milli Mücadele’nin Zaman Akışı’nın daha önce yazılan tarihi kronoloji kitaplardan önemli bir farkı da;  dönemin olayları ve kişilerine ait tarihi arşiv belgelerini objektif bir biçimde okuyucuya sunuyor olması.  Mehmet Doğan, “Milli Mücadele’nin Zaman Akışı eserinin arka kapağında ise esere ilişkin şunları söylüyor:
“Bu kitap, esasen Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş kitabımızın kronoloji bölümünün gözden geçirilip bazı ilaveler yapılması ile oluştu. Kronolojiler pek baştan sona okunmaz, gerektiğinde bakılır. Biz diyoruz ki bu zamansırası/ kronoloji bakılmak için değil, okunmak için hazırlanmıştır. Dönemin zamansırası ile okunması konuyla ilgili kavrayıcı bir bakış için büyük önem taşıyor.”

İNGİLİZLER İSTANBUL’DAKİ YÖNETİMİ DESTEKLEDİ Mİ?

“Bilhassa şu hususlarda görüşler berraklaşıyor. İlk önce Osmanlı Devleti ile ilgili İngiliz siyaseti yerine oturtulabiliyor. İngilizler İstanbul’daki yönetimi destekledi mi veya nereye kadar destekler göründü, Anadolu’daki oluşumla ilgili tavırları ne yönde seyretti? Aynı şekilde İngilizlerin Anadolu’da Yunan harekâtı konusundaki tutumları da zamanın akışı içinde net olarak görülebiliyor. İtilaf devletleri arasında bulunan Fransızların, İtalyanların bize karşı ve birbirlerine karşı tutumları da yine kavranabiliyor. Yunanistan’ın Anadolu’da sonuç alabilme kapasitesi, iç çatışmalar, Yunan kralının ölümünden sonra ortaya çıkan durum mutlaka dikkate alınmalı.”

EFSANELERİ YERLE BİR EDİYOR

“Bu sıradan bir Millî Mücadele kronolojisi değil. Böyleleri çok sayıda var, fakat ne olaylar ne isimler-şahsiyetler ve ne de sürecin akışı ile ilgili hakikat temelli kapsamlı bir kronoloji yok. Millî Mücadele’nin Zaman Akışı’nda bütün bunlar mümkün olduğunca öz şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kitap, zihinlere kazınan inkılâp tarihi efsanelerini yerle bir ediyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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