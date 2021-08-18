  • BIST 1.460,620
  • Altın 487,97
  • Dolar 8,4750
  • Euro 9,9200
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK-2'nin uçacağını, Milli Muharip Uçağın ise hangardan çıkacağını bildirdi.
Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milli Muharip Uçak projesinin dolu dizgin devam ettiğinin altını çizen Kotil, "18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK-2 uçuyor, Milli Muharip Uçağımız ise hangardan çıkıyor." dedi.

Kotil, Göksungur gibi projelerin de devam ettiğini anlatarak, şu an HÜRJET, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı.

HÜRJET'in Türkiye için çok özel ve önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Kotil, "Bu proje bize çok sayıda insan yetiştirdi. Bir uçak gemisinden kalkıp inebilmesi için bazı çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.
"Orman yangınlarında görev düşerse yapacağız"

agustos2021_ucak18ic.jpg
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, orman yangınlarında İHA'ların da çok fonksiyonlu olduğunu gördüklerinin altını çizerek, "İHA'ların gece görüş kameraları da var, her bir yangını nokta atışı olarak verdi. Orman yangınlarında erken uyarıda son derece başarılı oldu. Orman yangın konusunda bize hangi görev düşerse biz onları yapacağız." diye konuştu.

TUSAŞ tarafından kurulan kompozit tesisi ile dünya markası olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kotil, tesisin ismi anılan bir tesise dönüştüğünü anlattı.

Kotil, TUSAŞ'ın Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Türkiye'de çok fazla mühendise ihtiyaç olduğunu ve TUSAŞ bünyesinde 10 bin mühendis çalıştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UPS 2021 ikinci çeyrek kâr rakamlarını açıkladı17 Ağustos 2021 Salı 12:49
  • Bina sayısı yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 88,4 arttı17 Ağustos 2021 Salı 10:52
  • İLKSAN, sel ve yangın mağduru üyelerine nakdi yardım yapacak17 Ağustos 2021 Salı 09:36
  • Dolarda son durum! Gözler Powell'da olacak17 Ağustos 2021 Salı 09:24
  • Keskin nişancılar ilk sınavı 'robot hedefe' karşı verecek16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:24
  • İlk 7 ayda otomotiv üretimi yüzde 11, ihracatı yüzde 7 arttı16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:55
  • İşsizlik rakamları açıklandı16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:38
  • 18 yaş altı BES' e ilgi arttı16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:34
  • Borsa haftaya yükselişle başladı16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:11
  • Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı15 Ağustos 2021 Pazar 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti