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Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda altın madalya elde etti.
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.

Mete Gazoz, AA muhabirine, Antalya'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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