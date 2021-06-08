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Milli okçuların hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, "Tokyo Olimpiyatları'nda iddialıyız. Okçulukta favori ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.
Milli okçuların hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 23 Temmuz'da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda Okçuluk Milli Takımı olarak iddialı olduklarını belirterek, "Tokyo Olimpiyatları'nda iddialıyız. Okçulukta favori ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türk okçular uluslararası ses getiren önemli başarılar elde etti.

Şampiyonada, milli sporcuların erkekler klasik yay, makaralı yay erkekler takımı ve erkekler makaralı yay kategorilerinde altın madalya kazanmalarının mutluluğu yaşanıyor.

Türk okçular, elde ettikleri bu başarılar sayesinde ise Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, 4 yıldır ara vermeden çalışmalarını sürdüren sporcuların Avrupa şampiyonası içinde düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda olimpiyat kotası almayı başardığını söyledi.

Şampiyonada bir erkek, bir kadın kotası aldıklarını ama bunun yeterli olmadığını kaydeden Topaloğlu, "Ayın 18'inde Paris'te yapılacak olan World Cup yarışmaları içindeki bir günlük takım kota yarışmaları var. Hedefimiz burada hem kadınlarda hem erkeklerde 3'er sporcumuzla olimpiyata gitmek. Bunun sonucunda da mutlaka ve mutlaka olimpiyat madalyasına sahip olmak istiyoruz." dedi.

"Olimpiyatlarda iddialıyız"
Okçuluk federasyonu olarak bütün çalışmaları ve planları bu yönde yaptıklarını belirten Topaloğlu, Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli sporcuların olimpiyat şampiyonluğuna da ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Sporcularımız önce Paris'te takım kotalarını alıp sonra 23 Temmuz'da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye okçuluğuna madalya kazandıracaklarına inanıyoruz. Bunu başaracağımıza eminim, planlarımız ve çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Zaten sporcularımız bunu kanıtladı, sporcularımızın ne kadar formda olduğunu herkes gördü. Bu arada farklı kategorilerde Avrupa şampiyonlukları elde ettik. Tokyo Olimpiyatları'nda iddialıyız. Okçulukta favori ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebiliriz."

Başarılı sporcular yetiştiğine değinen Topaloğlu, "Türkiye okçuluğu giderek yükselen bir grafik çizmektedir. Hedeflerimize bir bir ulaşmaktayız. Sonuçların hepsinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, inşallah olimpiyat madalyasını de getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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