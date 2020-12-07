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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 3. ve 4. yarışlarında zafere ulaştı.
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer

Türkiye'nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, pole pozisyonunda başladığı iki yarışta da damalı bayrağın altından ilk sırada geçti.

Milli sporcu, böylece Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinde iki birincilik elde etmiş oldu.

Formula 1'in destek yarışlarından birisi olarak gerçekleştirilen yarışa özel davet alarak katılan Ayhancan Güven, dün ve bugünkü yarışlarda hatasız sürüşlere imza atarak podyumun zirvesinde yer aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk yarışmacı olarak katıldığı Formula 1'in destek yarışlarından olan Porsche Sprint Challenge şampiyonasının Orta Doğu ayağı Sakhir Grand Prix'sindeki 2 yarışı da kazanan Ayhancan Güven'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Porsche Sprint Challenge şampiyonasının Orta Doğu ayağı SakhirGP'deki 2 yarışı da kazanan genç sporcumuz Ayhancan Güven'i yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada gösterdiği başarılı performanslarla bizleri gururlandırmaya devam eden Ayhancan'ın bundan sonraki spor yaşamında da önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Genç sporcumuzun başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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