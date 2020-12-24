'Milli şair'in torunu 2021'in 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını memnuniyetle karşıladı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan "Milli Şair" Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Bu kapsamda, İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme kanun teklifine eklendi.

Düzenlemeyle 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.

"Milli Şair" Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

2021'in İstiklal Marşı Yılı kabul edildiğini büyük bir mutlulukla öğrendiğini dile getiren Argon, Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 2018 yılında verdiği "2018 Yılı Vefa Ödülü"yla ödülüyle başlayan ve devletin Mehmet Akif Ersoy'a olan bağını güçlendiren sevgi ve ilgisine teşekkür etti.

"Anma haftasında 'Gazi Meclisimizden mutlu bir haber geldi"

Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20-27 Aralık tarihlerinin Mehmet Akif Ersoy Haftası ilan edilmesi ricasında bulunduklarını aktaran Argon, şöyle konuştu:

"Sağ olsunlar ilgi ve takdirleriyle bu yönetmelik de karara bağlandı, çıktı ve hafta ilan edildi. Sebilürreşad ailesiyle birlikte uzun zamandır gayret ettiğimiz mücadele meyvesini verdi. Tam da anma haftasında 'Gazi Meclis'imizden mutlu haber geldi. Bu sabah 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı ilan edildi. Tabii ki bu içime müthiş bir sevinç verdi, kalbim sevindi. Çünkü hakikaten İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılı. Bir şeyler olması gerekiyordu. Takdir ettiler, sağ olsunlar. Çok mutlu oldum. Hamdolsun. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ilgi ve sevgileriyle Sebilürreşad ailemizle bunu başardık. Sebilürreşad Derneği ve Akif dostlarına teşekkür ediyorum. Dergimiz 6 senedir yeniden yayında ve yoluna devam ediyor."

Argon, "Mehmet Akif'in ailesi olarak başından beri ilgi ve takdirleriyle destek aldığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'un samimi gayretlerine, Meclisimizdeki tüm siyasi partilerin temsilcilerine ve genel başkanlarına, başta Sebilürreşad ailem olmak üzere Safahat ve dedemin hayat hikayesini filmleriyle etkinlikleriyle hizmet vermiş tüm resmi ve sivil kurumlarına, kalbimden en derin sevgi ve şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

"İstiklal Marşımız, 'tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet' şiarının sesidir"

İsitklal Marşı Yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere, bilhassa Ankara'da düzenlenecek törenlere katılmak istediğini dile getiren Argon, "Orada olmayı canı gönülden diliyorum. Çünkü dedemin ruhu bir nevi Ankara'da atıyor. Tacettin Dergahı'nda attığı gibi Millet Meclisinde de atıyor. Dedem namına bana verilen o güzel vefa ödülünü Gazi Meclisimizde yapılan köşede sergilenmesi için vereceğim. Cumhurbaşkanımızdan rica etmiştim. Büyük bir tevazuyla kabul etti. O vefa ödülünün yeri orasıdır. Orada sergilenecek, her gelen görecek." ifadelerini kullandı.

Selma Ersoy Argon, TBMM'nin, milli iradenin sözü, sesi ve demokrasinin adresi olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı hepimizin birlik ve dirlik içinde buluştuğunun resmidir, sesidir. İstiklalin tek şemsiyesinin TBMM olduğunun kabulü anlamındadır. Sevindiricidir, bizi bir arada tutan ruhtur. İstiklal Marşımız milletimizin özüdür. 'Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet' şiarının şiiridir, sesidir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın." diye konuştu.

"Büyük bir vatanseverdi"

Mehmet Akif Ersoy'u "Büyük bir vatanseverdi." diye tanımlayan Argon, "Dedem, vatanı, milleti, bayrağı, ezanı, Allah ve Peygamber yolunda gitmesiyle büyük bir ahlak abidesidir. Samimi bir insandır. Kan bağı olmamın dışında bütün milletimizin dedesidir." dedi.

Ersoy'un şiirlerini topladığı "Safahat"ın sadece bir şiir kitabı değil, Ersoy'un hayatının belgeseli olduğunu ifade eden Argon, şunları söyledi:

"Her zaman 'Ne gördüysem onu yazdım, hayalle yoktur benim işim.' demiş. İleriyi gören, çağının ötesinde bir insandı. Safahat iyi okunduğu ve anlaşıldığı zaman bize gerçekleri anlatır, çarpıcıdır. İstiklal Marşı'nı, 'Artık o benim değildir, milletime aittir.' diyerek Safahat'a koymamıştır. Safahat'ın iyi okunmasını ve anlaşılmasını ve hatta okullarda ders kitabı olarak okutulmasını çok arzu ediyorum. Çünkü geçmişimiz de geleceğimiz de Safahat'tadır. Allah gani gani rahmet eylesin hem dedeme hem de bütün şehitlerimize."

"Gönüllerde çok güzel bir iz bıraktı"

Argon, Ersoy'un gönüllere yerleştiğini belirterek, "Müthiş bir iz bıraktı. Tüm İslam aleminde tanındığı yabancı ülkelerde de çok tanınıyor. Kiev'e, Bakü'ye gittik. Zaten Azerbaycan'da çok tanınıyor, seviliyor. Nereye gittiysek orada tanıyorlar. İnsan gurur duyuyor, tüyleri ürperiyor. Gönüllerde çok güzel bir iz bıraktı. Çünkü hiç bencilce davranmayan vatan sevdalısı bir insandı. Vatanı ve bayrağı için hep gönlünden verdi. Geldiler çok çalıştılar, bu güzel vatanı bize emanet ettiler ve gönüllerde yer alarak gittiler." şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Anma Haftası dolayısıyla herkese teşekkür eden Argon, "Onlar anıldıkça yaşayan insanlar. Andıkça her zaman kalbimizdeler. Her zaman fikirleriyle varlıklarıyla canlılar." ifadesini kullandı.