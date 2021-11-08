Milli Saraylar İdaresi 70 ton akaryakıt alacak

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, akaryakıt alım ihalesine çıktı. Milli Saraylar İdaresi 70 ton akaryakıt alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, akaryakıt alım ihalesine çıktı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 70 ton akaryakıt alımı yapacak.

Alınacak olan akaryakıtın 50 bin litresi motorin, 20 bin litresi ise kurşunsuz benzinden oluşuyor.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.11.2021

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