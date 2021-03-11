Milli Savunma Bakanı Akar '29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 29. yılında katliamın kurbanlarını andı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Merkez Orduevi'nde hazırlanan "29. Yılında Hocalı Soykırımı" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun katkılarıyla hazırlanan sergiyi gezen Akar ve Komutanlar, fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Hulusi Akar, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Geçmişi asla unutmayacağız fakat geleceğe bakacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.