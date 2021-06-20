Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisi verildi.

ABD ve Türkiye savunma bakanları Afganistan konusunu telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lloyd ile Akar’ın iki ülke arasındaki iş birliği ve Afganistan'daki diplomatik varlığın sürdürülmesi üzerine konuştukları kaydedildi.

Açıklamada, Lloyd’un, uzun süredir devam eden ABD-Türkiye savunma ilişkisinin önemini bir kez daha teyit ettiği, iki ülke arasında barış ve güvenlik konularında süren iletişim ve iş birliği için Akar’a teşekkür ettiği belirtildi.