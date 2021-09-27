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Milli Savunma Bakanı Akar 'Bahriyeliler'le bir araya geldi

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Milli Savunma Bakanı Akar 'Bahriyeliler'le bir araya geldi

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Preveze Deniz Zaferi'ni "Türk denizcilik tarihinin önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Akar, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının, kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz'deki Türk hakimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur" diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz, salgın şartlarına rağmen sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek deniz seyir süresi olan 200 bin saate ulaşmış, yine dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir" dedi.

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Geçen sene, Orta Akdeniz'de seyreden Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait akaryakıt tankeri gemisi "TCG Yb.Kudret Güngör"ün, babası vefat eden komutanı Yarbay Kemal Çelebi'nin, görevinin başında kalmaya devam ettiğini hatırlatan Akar, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm personelin "Deniz Kuvvetleri Günü"nü kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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