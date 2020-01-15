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Milli Savunma Bakanı Akar: Çabamız akan kanın durmasıdır

Milli Savunma Bakanı Akar: "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır."
Milli Savunma Bakanı Akar: Çabamız akan kanın durmasıdır

Milli Savunma Bakanı Akar: "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır.

8 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Erdoğan Putin ile görüşme yaptı. Hem İdlib'de hem Libya'da ateşkesin zamanı kaldı, buna da önder olalım diyerek, bunu da teklif edelim noktasına geldiler. Buna istinaden geçtiğimiz pazartesi Moskova'ya gittik, orada görüştük hem Sarrac tarafı ile hem Rusya tarafı ile. Onlar imzaladı. Metinlerde sorun yok.

Hafter tarafının zaman istediği yansıdı. Orada bazı haberler çıktı 'ateşkes bitti' diye. Sahada karşılığı yok. 15-20 gün hatta bir ay önce Sarrac hükümetinin dışişleri bakanına atfen bir açıklama çıktı, bu işi bıraktık diye. Böyle bir şey yok. Yani sosyal medyadaki iddialara inanmamak lazım. Hafter'in de sözde de olsa resmi bir mekanizması var Sayın Putin ve ekibinin çalışmalarını sonuçlanmasını bekliyoruz. Muhatap Ruslardır."

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