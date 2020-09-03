Milli Savunma Bakanı Akar çok sert konuştu: Geldikleri gibi gider

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, "Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, "Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez." dedi.

"Koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var"

Akar, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider." diye konuştu.

Bakan Akar, konuşmasını şu ifadeleri kullandı:

"Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırır dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir."

Milli Savunma Bakanı Akar,"Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." dedi.