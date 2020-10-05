Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım" dedi. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım.

Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı.

Masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri, başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka yargılanacaktır."