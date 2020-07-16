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Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan yaptığı işin hesabını mutlaka ödeyecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin, "Açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan yaptığı işin hesabını mutlaka ödeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı görüşmenin başında bir konuşma yapan Akar, saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendisinin de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşerek gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

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"Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Yaşananlarla ilgili yapılması gereken ne varsa yapılacağını ifade eden Akar, "Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır. Orada yaşadığınız her türlü sıkıntının burada çok derin şekilde hissedildiğini de hepinizin bilmesini istiyorum." diye konuştu. 

Sınırlarının ve halkının güvenliği için mücadele ederken şehit olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılarına acil şifa dileyen Akar, şunları söyledi:

"Azerbaycanlı gardaşlarımıza taziyelerimizi sunuyoruz. Kanlarının yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ'ın hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgalini kabul etmemizin mümkün olmadığını her platformda söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Bu konuda Azerbaycanlı gardaşlarımızın, yiğit insanların yapacağı tüm mücadelede onlarla beraber olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye’de asker sivil herkes ifade etmekte olup, tüm halkımız bu duygu ve düşünceyi paylaşmaktadır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ki biz 'İki devlet bir milletiz'

"Yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyecekler" 
Dilimiz, dinimiz, tarihimiz, anlayışımız birdir, beraberdir. Kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. "

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Akar, "Azerbaycanlı gardaşlarımıza yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı gardaşlarımızla beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı gardaşlarımızla bir ve beraberiz, acılarını yüreğimizde hissediyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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