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Milli Savunma Bakanı Akar: Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüşme yapacağını belirterek, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12. Hava Ulaştırma Ana Jet Üs Komutanlığı hangarında düzenlenen, A400M Uçakları Bakım-Onarım-İyileştirme (Retrofit) Sözleşme İmza Töreni'ndeki konuşmasında Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz." ifadelerini kullanan Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

Akar, şöyle devam etti:

"Sabırla ve samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz. Nitekim bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Sayın Mark Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bir kez daha durumu değerlendirip karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık, NATO’da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalıdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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