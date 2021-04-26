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Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla çevrim içi toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla çevrim içi toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantı Hulusi Akar'ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla düzenlendi.

Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdiği toplantıda, savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele ele alındı.

Komutanlardan bilgi alan Bakan Akar, direktif verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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