Milli Savunma Bakanı Akar: Kovid-19 tedbirlerinde geldiğimiz noktada dünya orduları içinde ilk iki ülkeden biriyiz

Milli Savunma Bakanı Akar "Salgın ortaya çıktığından itibaren çok yoğun tedbir almaya başladık. Operasyon bölgelerimizde, pilotlarımızda, gemilerimizde herhangi Kovid vakası yok. Geldiğimiz noktada dünya orduları içinde ilk iki ülkeden biriyiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararının sorulması üzerine Akar, "Bu iki ülke ve iki müttefik arasında olmaması gereken bir uygulamadır." ifadesini kullandı.

Bu kararın maddi sonuçlarından ziyade güven çerçevesinde ortaya çıkaracağı durumun çok daha önemli olduğuna dikkati çeken Akar, "Daha önceden birçok kez belirttiğimiz gibi ülkemizin ve 83 milyon milletimizin, vatandaşımızın hava savunmasını sağlamak üzere yaptığımız bir tedarik çalışması. 1982'den beri biz ülkemizin hava savunması için çeşitli yöntemler denemekteyiz." diye konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Türkiye'ye müspet cevap veren ülkenin Rusya olduğunu aktaran Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede biz S-400 uzun menzilli hava savunma sistemini tedarikine gittik. Şu anda da siyasi, askeri, ekonomik, teknolojik birçok faktör çerçevesinde biz planlamamızı yapmış bulunuyoruz. Şu anda söz konusu sistemin tedarikle alakalı kontrolleri ve muayeneleri yapılmaktadır. Faaliyetlerimiz planlandığı şeklinde devam ediyor.

Bu yaptırımın herhangi bir zararı olmaması için silahlı kuvvetlerimizin, savunmamızın, güvenliğimizin bundan zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu yaptırımdan dolayı başta NATO olmak üzere Amerika ile yapmakta olduğumuz bazı faaliyetlerin de olumsuz etkileneceğinin bilinmesi lazım. Bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra geldiğimiz noktada biz şuna inanmak istiyoruz. Bu yanlışın bir an önce Amerikalılar tarafından görülmesi hem siyasi hem askeri çerçevede bu olayın bir kez değerlendirilmesini bekliyoruz.

Türkiye herhangi bir devlet ve ülke değil. Türk Silahlı Kuvvetleri herhangi bir silahlı kuvvetler değil. NATO içinde ve Amerika ile olan ikili çalışmalarımızda çok çok önem olan bir ülkeden, bir silahlı kuvvetlerden, bir bölgeden bahsediyoruz. Orta Doğu'da, Türk Silahlı Kuvvetleri olmaksızın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karşınıza alarak herhangi bir şey yapamazsınız. Bunun da bilinmesi lazım."

Akar, "Bu yaptırımın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bundan sonrası için bir söz konusu mu?" sorusuna, "Bizim burada Amerika ile olan münasebetlerimiz var. Orada çeşitli ithal ettiğimiz malzemeler, araç gereç, mühimmat var. Bunların her bir şekilde yerli ve milli veyahut da diğer kaynaklardan alternatifini bulma cihetine gideriz ama biz bu noktaya gitmek istemiyoruz. Böyle bir noktaya varılmadan, böyle bir noktaya gelinmeden bu kararın düzeltilmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

"Bütün sorunlarımızın siyasi şekilde çözümlenmesine gayret gösteriyoruz"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Bakan Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog yoluyla bütün sorunlarımızın siyasi şekilde çözümlenmesine gayret gösteriyoruz. Amacımız, niyetimiz ve dileğimiz budur. Diğer taraftan da ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatleri var. Bunları korumak, kollamak da bizim boynumuzun borcu. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz hiçbir şekilde kimsenin hakkına tecavüz etmek durumunda değiliz. Sadece haklarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede de yapılan çalışmaların herhangi bir şekilde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir çelişki varmış gibi gösterilmeye çalışması da Yunanistan yaptığı bir gayrettir. Bunun da beyhude olduğunu değerlendiriyoruz ve gerçekleri yansıtmıyor.

Yunanistan'ın, Türkiye ile görüşmeler yoluyla sorunlara siyasi çözümler bulmasının en iyi yol olduğunu birkez daha tekrarlamak istiyoruz. Bunun dışında başka yerlerden çözüm aranmaya kalkınması çözümü uzatmaktan başka, Yunanistan'ın aleyhine olmasından başka bir şey doğurmaz."

"Ortak merkez bugünlerde biter"

"Yunanistan ile NATO kapsamında yapılması öngörülen görüşmelerle ilgili bir gelişme var mı?" sorusu üzerine Akar, Brüksel'deki toplantılara Türk tarafı sürekli istenilen tarihte giderken, Yunanistan'ın gelmediğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu toplantıların bir kez daha başlatılması konusunda NATO Genel Sekreterliğinin görüşlerini ve tarih belirlemesini beklediklerini belirterek, Türkiye'nin belirlenen tarihte orada olacağını dile getirdi.

"Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra Türkiye ile Rusya'nın kuracağı ortak merkez ne aşamada?" sorusuna Akar, "Ortak merkezle ilgili Azerbaycan-Rusya gerekli görüşmeleri tamamladılar, bu ortak merkezin yeri konusunda mutabakatı sağladılar ve bize bunu bildirdiler. Bizim personelimiz şu anda Azerbaycan'da. Önümüzdeki günlerde oradaki gerekli tedbirlerin alınması, inşaat, yerleşim konusu çözüldükten sonra arkadaşlarımız oraya katılacaklar." karşılığını verdi.

Akar, bir Türk ve Rus generalin birlikte çalışarak ateşkesin sürekliliği konusunda yapılması gereken her şeyi yapacağının altını çizdi.

Ortak merkezin inşaatının sürdüğünü, ilk aşamada prefabriklerin konulduğunu, sonrasında kalıcı inşaatların yapılacağını aktaran Akar, inşaatın bugünlerde biteceğini söyledi.

Bakan Akar, oradaki askerlerin görev süresinin zaman zaman gözden geçirileceğine değindi.

"Terörle mücadele artan tempoyla sürüyor"

"Terörle mücadelede gelinen son aşamanın" sorulduğu Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını teröristlerin başına yıkmaya devam ettiklerini bildirdi.

Terörle mücadelede hem vatandaşların hem de sınırların güvenliğini sağlamak için ne gerekiysa yapacaklarının altını çizen Akar, artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelenin sürdüğüne dikkati çekti.

"Terörü bitirme konusunda Sincar dahil, Kandil dahil bunu sonuna kadar götürme konusunda kararlıyız." diyen Akar, bunlar yapılırken Irak yönetimiyle görüşüldüğünü, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etti.

Akar, bir an önce hem Irak'ı hem Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmak için görüşmelerin devam ettiğini, iş birliği halinde bunu yapıp, nerede terörist varsa onların kökünü kazıma gayreti içinde olacaklarını söyledi.

"Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz"

"Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin" sorulduğu Akar, İdlib'de, Barış Pınarı bölgesi ve diğer bölgelerde Rusya ile temasın sürdüğünü, ateşkesin sürekliliğini sağlamak için elden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Akar, ABD ve Rusya'nın Barış Pınarı bölgesi etrafındaki teröristlerin tamamen çıkarılması konusunda sözlerinin olduğunu belirterek, "Bu sözleri yerine getirmelerini istiyoruz. Çünkü hala zaman zaman da olsa Barış Pınarı bölgesinde bazı terörist girişimlerin olduğunu görüyoruz. Buna karşı da oradaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları kahramanca, fedakarane ve etkili bir şekilde gerekli cevabı veriyorlar." dedi.

İdlib'de ateşkesin zaman zaman kesintiye uğrasa da devam ettiğini aktaran Akar, burada da barış ortamının sağlanmaya çalışıldığını, şu ana kadar 1 milyondan fazla Suriyelinin, TSK tarafından kontrol edilen bölgelere güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde döndüğünü anlattı.

"Sincar'daki PKK varlığına ilişkin Türkiye bir adım atacak mı?" sorusu üzerine Akar, "Biz hem Erbil hem Bağdat ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Gayet samimi, güvene dayalı görüşmeler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Sayın Başbakan'la yaptığı görüşmede çerçeveyi çizdiler. O çerçeve içinde ilerlemeye çalışıyoruz. Tek amacımız teröristlerdir, terörist yuvalarıdır, bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesidir." değerlendirmesini yaptı.

"YPG terörist muamelesine tabi tutulmalı"

"ABD'de Joe Biden yönetimi başlayacak. CAATSA kapsamındaki ABD yaptırımları ve terörle mücadelede nasıl bir yol izlenmesi planlanıyor?" sorusu üzerine Akar, bazı gerçeklerin daha iyi anlaşılmasını beklediklerini dile getirdi.

Buradaki en önemli konunun PKK'nın Suriye kolu YPG olduğunun altını çizen Hulusi Akar, bunların terörist muamelesine tabi tutulması gerektiğinin anlaşılmasının önemine vurgu yaptı.

"İdlib'deki gözlem noktalarının yeniden konumlandırılması çalışmalarının" hatırlatılması üzerine Akar, gerekli nakil işlemlerinin devam ettiğini, Türkiye'nin mevzi, gözlem noktalarını terk etmediğini söyledi.

Hulusi Akar, "Özür Suriye Ordusu'nun PYD hedeflerine yönelik bir operasyonundan söz ediliyor. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne?" sorusu üzerine, olayı yakinen takip ettiklerini, burada herhangi bir şekilde Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölgelere taciz ve tecavüzün olmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"TSK'deki koronavirüs tedbirleri"nin sorulduğu Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Salgın ortaya çıktığından itibaren çok yoğun tedbir almaya başladık. Operasyon bölgelerimizde, pilotlarımızda ve gemilerimizde herhangi bir şekilde Kovid vakası yok. Geldiğimiz noktada dünya orduları içinde ilk iki ülkeden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bu tedbirlerimizi aynı şekilde devam ettireceğiz."