Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, konuk Bakan Başağa'yı askeri törenle karşıladı.
Daha sonra baş başa yapılan görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, konuk Bakan Başağa'yı askeri törenle karşıladı.
Daha sonra baş başa yapılan görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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