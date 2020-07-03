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Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da

Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da
Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. 

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Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililerce karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. 

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti. 

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