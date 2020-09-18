Milli Savunma Bakanı Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Akar, AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkilerinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Bakan Akar, NATO'daki görüşmelerle ilgili de "Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz." açıklamasında bulundu.