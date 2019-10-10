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Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine Akar, harekat ile ilgili bilgilendirmenin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldığını belirtti. 

Harekatın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." diye konuştu.

 

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